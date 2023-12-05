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Çorum 'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçarken yakalanan 3 şüphelinin bulunduğu araçta uyuşturucu ve uzun namlulu silah ele geçirildi.

Ulukavak Mahallesi Namazgah Parkı civarında uygulama esnasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan H.İ.G. idaresindeki 18 AG 820 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Bahçelievler 1. Cadde'de durduruldu.

İçinde E.S. ve E.Ö'nün de bulunduğu otomobildeki aramada, aracın motor bölümünde zulalanmış halde uzun namlulu otomatik tüfek ile E.Ö'nün üzerindeki sigara paketine gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü. Otomobil trafikten men edilirken, sürücüye 14 bin lira para cezası uygulandı.