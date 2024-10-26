Çorum'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarımda yeni destekleme modelini çiftçilere anlatmak için sahaya indi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu sene uygulamaya aldığı Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında; il ve ilçe tarım müdürlükleri 42 köyde çiftçilerle bir araya gelerek, üretim planlaması ve yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirme yaptı.

Ekipler çifçilere Çorum'da hangi ürünlerin mazot ve gübre desteği alacağını hangi ürünlerin ise almayacağını anlattı.

Bu kapsamda Çorum'danohut, mercimek, patates, soğan ve tek yıllık yem bitkilerine dönüm başı 244 lira temel destek ve yine 244 lira üretim planlama desteği olarak toplam dönüm başı 488 lira destek verilecek.

Ayrıca arpa, buğday, tiritikale, yulaf, çavdar ve sulu yem bitkileri için de dönüm başı 634 lira destek verilecek.

Eğer sertifikalı ekim olursa 122 lirada sertifikadan dolayı destek alacak yani arpa, buğday eken bir kişi 756 lira destek alacak.

Ayçiçeği için ise dönüm başı 732 lira nakdi ödeme yapılacak.

Çorum ve bölgesinde aspir, kanola, kuru fasulye, dane mısır, pamuk ve soya eken çiftçilere ise destek verilmeyecek.