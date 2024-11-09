Çorum’da 48 yaşındaki kişi av tüfeği ile yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çıkrık Köyü’nde ikamet eden Ertuğrul İnci, bir nedenle av tüfeği ile hayatına son verdi.

Durumun ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İnci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İnci’nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.