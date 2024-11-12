Çorum'da 5 ilçeyi şehir trafiğine sokmadan Çorum'a bağlayacak 4.2 kilometre uzunluğundaki çevre yolunda çalışmalar devam ediyor.
AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, çevre yolundaki çalışmaları yerinde inceleyerek, yüklenici firmadan bilgi aldı.
Ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyen Kaya; "Osmancık, Kargı, Laçin, Dodurga, Oğuzlar, Hamamözü ilçelerimizi şehir trafiğine sokmadan Çorum’a bağlayacak olan 4.2 km uzunluğunda çevre yolu çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." dedi
Editör: Fatih Battar