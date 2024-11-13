Çorum İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından işsizlerin istihdam edilebilirliğini artıracak bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla Çorum Valiliği işbirliği ile toplam 600 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) başlatılacak.

Yapılan açıklamaya göre; program kapsamında Çorum Valiliği ve bağlı Kaymakamlıklar tarafından belirlenen il genelindeki kamu kurumlarında, katılımcılar temizlik, bakım ve onarım işlerinde yaklaşık 7 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacaklar.

Program 02 Aralık 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Başvurular 14 Kasım-18 Kasım tarihleri arasında alınacak.

Katılımcılar geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre noter tarafından yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek.

Kura çekilişi 22 Kasım 2024 Cuma günü saat 09:00’da İŞKUR İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek. Katılımcıların belirlenmesinde özel politika listesinde bulunan kadınlar, engelliler, eski hükümlüler, terörle mücadelede yaralananlar ve Hane Bazlı İzleme Sistemi kapsamında olanlar öncelikli olarak değerlendirilecek.

Program, 02-27 Aralık tarihleri arasında (ilk 4 hafta) haftada 5 gün ve sonraki haftalarda haftada 3 gün olarak uygulanacak.

Çalışma günleri Çorum Valiliği ve bağlı Kaymakamlıklar tarafından belirlenecek. Katılımcılara İŞKUR tarafından, program kapsamında çalıştıkları her gün için günlük net 833,00-TL olacak şekilde cep harçlığı ödenecek. Ayrıca yine İŞKUR tarafından, katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası katılım sağladıkları gün üzerinden karşılanacak. (emekliliğe yönelik sigorta primi kapsamında değildir).

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlar 18 Kasım Pazartesi günü saat 23:59’a kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler İş arayan İşgücü Uyum Programı İUP Ara” kısmından program numarasını yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekiyor. Başvuruda sorun yaşayanlar İl Müdürlüğü personelinden başvuru için yardım talep edebilecek.

İşgücü Uyum Programları kapsamında bir katılımcı toplamda en fazla 140 fiili gün programdan yararlanabiliyor. Toplum Yararına Programlardan (TYP) daha önce faydalanmış olanlar bu programa başvuru yapabilecek. TYP faydalanma süreleri İşgücü Uyum Programlarını etkilemeyecek.

Programa başvuru ve katılım şartları ise şöyle:

İŞKUR’a kayıtlı işsiz ve 18 yaşını tamamlamış olmak. Yaşlılık (emekli) ve malullük aylığı almamak (iş göremezlik veya ölüm aylığı alanlar programdan faydalanabilir). Başvuru tarihinden ve katılımcı olarak seçildiği takdirde başlama tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesi kapsamında sigortalı olmamak. Son bir yılda yüklenici kurumun, bağlı veya yan kuruluşunun çalışanı olmamak (belirtilen süre içinde Valilik TYP’sinde çalışmış olup son bir ayda sigortalı olmayanların başvuru ve katılımında engel yoktur). Programa başvuru, başlangıç ve program devamı süresince 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesi (kısa vadeli sigorta) kapsamında sigortalı olmamak. Başvuru tarihindeki Adres Kayıt Sistemine (AKS) göre aynı adreste ikamet edenlerin belirlenen son aya ait aylık toplam kazançlarının, bir aylık net asgari ücretin iki katını aşmaması (Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz). Başvuru tarihi itibarıyla aktif işgücü programlarından ve işsizlik sigortasından faydalanmamak (işsizlik ödeneği haketmemiş ve almıyor olmak). Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.)