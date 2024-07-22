DKMP 11. Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gelemen Sülün Üretim Merkezinde ve Vezirköprü Kunduz Geyik Üretim Merkezinde üretilen geyik ve sülünler Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Bu kapsamda 2023 yılında Çorum ilinde 4 adet toplamda 87 adet Kızıl geyik salımı yapıldı.

Gelemen Sülün Üretim Merkezinin kurulduğu 1969 yılından 2024 yılına kadar 354 bin 754 adet sülün üretildi.

2024 yılında 2 bin 500 adet sülün üretilerek bin 600 sülünün dağıtımı Samsun, Kastamonu, Batman, Zonguldak ve Siirt illerine dağıtımı yapılacak. 1984 yılında bir çift Kızıl geyik ile üretime başlanan Vezirköprü Kunduz Geyik Üretim Merkezinde 2024 yılında üretme merkezinde 44 adet geyik bulunuyordu.

2023 yılına kadar Giresun, Gümüşhane, Samsun ve Çorum illerinde 83 adet kızıl geyik doğaya yerleştirildi. 2023 yılında Çorum ilinde 4 adet toplamda 87 adet Kızıl geyik salımı yapıldı.



38 hayvan tedavi edilerek doğaya salındı

Yaban hayatı tedavi çalışmaları çerçevesinde 2002-2023 yılları arasında Samsun’da 2 bin 298 hayvan, 2024 yılı içerisinde ise 38 hayvan tedavi edilerek doğaya salındı.

Yemleme çalışmaları çerçevesinde 2002-2022 kış dönemleri toplam 180 bin 325 kilogram, 2023-2024 kış döneminde ise 6 bin kilogram hayvan yemlendi.

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Projesi 2014 yılında tamamlandı. Bin 784 damarlı bitki (147 tanesi endemik) 51 memeli (1 tanesi endemik) 365 kuş, 29 balık (6 tanesi endemik), 12 sürüngen, 9 iki yaşamlı, 376 tohumsuz bitkiler, 382 omurgasız hayvan türü tespit edildi.

Ayrıca Samsun’un farklı bölgelerine kurulan 21 adet fotokapan ile yaban hayatı izleme çalışmaları devam ediyor.