Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftalık süre içerisinde, çeşitli suçlardan dolayı aranan 9 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.
Bu süreçte kayıp olarak aranan 2 kişi bulunarak ailelerine teslim edildi.
Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
21 – 28 Ekim 2024 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan; 4 hırsızlık, 1 dolandırıcılık olmak üzere toplamda 9 şahıs yakalanırken, haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın şahıs bulundu.
Aranmasına devam edilen şahıs bulunmadığı bildirildi.