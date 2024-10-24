Çorum’da bir zincir marketin şubelerinden telefon çaldığı iddiasıyla yakalanan kişi tutuklandı.
Kentte bir zincir marketin 9 farklı şubesinden 13 cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirlediği hırsızlık şüphelisi M.K'yi (26) takibe aldı.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli, konakladığı otelde, çalıntı cep telefonları ile birlikte yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Editör: Anadolu Ajansı