Çorum’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yaklaşık 3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle ilk, orta ve lise kurumlarında öğrenciler ders başı yaptı.

Kent genelinde 529 okulda 97 bin 517 öğrenci, 7 bin 481 öğretmen ve yöneticiyle yaz tatilinin ardından eğitim öğretime başlandı.

Adnan Menderes İlkokulu'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Törene Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar katıldı.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve protokol üyeleri tarafından yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Daha sonra Vali Dağlı ve protokol üyeleri birlikte sınıfları ziyaret etti.

Öğrenciler, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersini izledi.

Vali Dağlı, yeni eğitim - öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak, tüm öğrencilerin başarılı bir yıl geçirmelerini diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da yeni bir eğitim ve öğretim dönemine başlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; “Her yönden gelişmiş güçlü bir Türkiye hedefine doğru ilerleyen ülkemizin en büyük umudu, geleceği olan çocuklarımız, okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine; öğretmenlerimiz de öğrencilerine kavuşmanın mutluluk ve heyecanı içinde iken velilerimiz, çocuklarının okula başlamasının gurur ve coşkusunu yaşamaktadır. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'na yenilenen eğitim programı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile başlıyoruz. Bu modelin zeminini milli değerler ve bilimsel gelişmeler oluşturmaktadır. Bu modelle "köklü geçmiş, güçlü gelecek" anlayışı doğrultusunda eğitimde zamanın ruhunu yakalamayı hedefliyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin nihai hedefi, yetkin ve erdemli insanlar yetiştirmektir. Adalet, hikmet, merhamet, iyilik, doğruluk, çalışkanlık, faydalı olmak ve güzellik gibi değerler üzerinde yükselen bir medeniyet mirasına sahip olan milletimiz; Türkiye Yüzyılı'nda eğitim adına kararlı adımlarla geleceğe hazırlanmaktadır. Türk eğitim sistemi bütün ideolojilerin üstünde millî bir şahsiyetin oluşumuna katkı sağlamak ve millî bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek adına ahlaklı, erdemli; milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedefliyor. Bu model ile eğitim kalitemiz daha da artacaktır. İnanıyorum ki yeni eğitim ve öğretim dönemimizde öğrenci, öğretmen, veli ve tüm paydaşlarla el ele vererek eğitimle ilgili süreçleri sağlıklı bir şekilde yürüteceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; bütün bir eğitim ailesi olarak herkese başarı dileklerimi sunuyorum. Eğitim öğretim süreçlerine vereceğiniz destek için şimdiden canı gönülden teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.