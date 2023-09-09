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HARUN AKKAYA

Çorum’da sivil toplum kuruluşları 10 Eylül 2023 Pazar günü Akşemseddin Cami’nde “Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor” programı düzenliyor.

81 ilde eş zamanlı olarak 100’ün üzerinde camide gerçekleştirilecek buluşmada Kuran’ı Kerim’e yapılan çirkin saldırılar telin edilecek.

Etkinlikle ilgili sivil toplum kuruluşlarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin 81 ilinde ve yüzün üzerinde ilçesinde belirlenen camilerde milyonlarca Müslüman kardeşimiz ve çocuklarımızla birlikte omuz omuza saf tutacağız. Avrupa’da Kuran’a yapılan saldırıların arttığı bir dönemde, Kuran’ın sahibine, el açacağız. Başta 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde kaybettiğimiz vatandaşlarımız için, terör sebebiyle şehit olan asker ve polisimiz için, milletimizin birlik ve beraberliği, dirlik ve düzeni için, ümmet coğrafyasında ve bütün dünyada yaşayan mağdur ve mazlumlar için, geleceğimizin ümidi olan genç kardeşlerimizin başarılı bir eğitim yılı geçirmeleri için dua edeceğiz. İlki geçtiğimiz yıl gerçekleşen programa; Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, Deniz Feneri, Diyanet Vakfı, Ensar Vakfı, ESAM, FEDAV, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı, Medeniyet Derneği, Mehir Vakfı, MTTB, MÜSİAD, Sadakataşı, Safa Vakfı, Sağlık ve Medeniyet Derneği, TGSP, UDEF, VEFADER, Yavuz Selim Vakfı, Yeni Dünya Vakfı destek veriyor. Bu anlamlı programa bütün vatandaşlarımızı aileleri ile birlikte bekliyoruz. Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Önder, Genel Başkanı Abdullah Ceylan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci Yedi Hilal Genel Başkanı Samet Paçacı.

Çorum’daki sabah namazı buluşması 10 Eylül Pazar günü saat 05.30’da Akşemseddin Camii’nde gerçekleştirilecek.”