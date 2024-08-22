Amatör Futbol’da bu sezon bir ilk yaşanabilir. BAL takviminin uzun olması nedeni ile bu sezon ilk olarak 2. Amatör Küme’nin oynatılması bekleniyor.

Bölgesel Amatör Lig’de 16 takımlı gruplarda maçların 30 hafta sürmesi nedeni ile 1. Amatör Küme takvimini bu lige uygulamak mümkün görünmüyor.

Baraj maçı takvimine göre 1. Amatör Kümenin başlatılmasından dolayı Çorum futbol tarihinde bu sezon önce 2. Amatör Küme’nin oynatılması planlanıyor.

Yarın yapılacak olan Teknik Toplantı öncesinde 2. Amatör Küme kulüpleri ile yapılacak görüşmeler sonunda bu konuda bir karar verilmesi bekleniyor.

2. Amatör Küme maçlarının önümüzdeki aylarda başlatılması ve 1. Amatör Küme’nin ise yeni yılda Bal takvimine göre belirlenecek tarihte başlatılması planlanıyor. Bu konuda kararın yarın yapılacak olan Teknik Toplantıda karar verilmesi bekleniyor.