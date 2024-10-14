Çorum’un Kargı ilçesinde ormanlık alanda mantar toplayan kişi hayatının en zor dakikalarını yaşadı.
Tgrthaber'in haberine göre mantar topladığı sırada ayı saldırısına uğrayan adam, hayvana direnmeye çalıştı.
Ayının elinden kurtulan vatandaşın son hali ise şaşkına çevirdi.
KANLAR İÇİNDE KALDI
Ormanlık alanda mantar topladığı sırada ayı saldırısına uğrayan adam kanlar içinde kaldı.
Yüzüne, kollarına ve birçok bölgesine pençe darbesi alan adam, arkadaşları sayesinde kurtuldu.
Saldırıya uğrayan kişiyi, arkadaşları ayıya arabayla çarparak kurtardı.
KONUŞMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYOR
Hastaneye kaldırılan adamın ağzını hareket ettiremediği ve kanlar içinde kaldığı görüldü.
Konuşmakta zorlanan vatandaşın o anları sosyal medyada gündeme oturdu.