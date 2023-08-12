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Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Bayat Gediği Sokaklar ve İbrahim Çayırı Bağları’nda çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu yıl yapılaşmanın yoğun olmadığı bölgelerde 30 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışması hedeflediklerini söyledi.

Aşgın, daha önce Hoyhoy tepeleri ve Barış Kent bölgesinde tamamlanan çalışmaların ardından şimdi de İbrahim Çayırı Bağları'nda çalıştıklarını belirtti.

Aşgın "Burada, ara sokaklar dahil olmak üzere yoğun bir çaba içerisindeyiz. Hem sathi kaplama hem de sıcak asfaltla ilgili çalışmalarımız birçok farklı noktada devam ediyor. Çorum'un daha modern, daha erişilebilir ve daha yaşanabilir bir şehir olması için aşkla çalışıyoruz" dedi.