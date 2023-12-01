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Kadın milli takımın ilimizde oynadığı maçtan sonra Çorum’da kadın futbolunun oluşturulması adına ilk adım atıldı. Kurumlar arası Kadınlar Futsal Turnuvası düzenlendi.

Çorum Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenecek Kurumlararası kadınlar futsal turnuvasına başvurular 8 Aralık cuma gününe kadar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapılacak. Maçlar 11 Aralık pazartesi günü başlayacak. Turnuva maçları Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanacak. Katılmak isteyenler ve detaylı bilgi almak isteyenler 0532 4380750 nolu telefonu arayabilirler.