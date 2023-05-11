Çorum’da faaliyet gösteren Çorum Biyogaz Elektrik Üretim AŞ'ye ait Biyogaz ve Organik Gübre Üretim Tesisi kuruldu.

İl Tarım ve Orman Müdür V. Erdem Kolabaş, Çorum Biyogaz Elektrik Üretim AŞ. İşletme Müdürü Mustafa Özavcı’ya işletme onay belgesini taktim etti.

İl Müdür V. Kolabaş, “İlimizde faaliyette bulunan tavuk çiftlikleri ve büyükbaş hayvan çiftliklerinde oluşan hayvansal atıkların bertaraf edilmesi için büyük önem arz eden işletme, ilimiz için büyük problem olan ve çevreye rahatsızlık veren atıkların işlenmesi ve tekrar organik gübre olarak ekonomiye kazandırılması için çalışmaktadır. Günlük 600 ton kanatlı gübresi ve 150 ton büyükbaş gübresi işleme kapasitesine sahip olan tesis günlük 6 MV (Megavat) elektrik üretimi yanında yaklaşık 200 ton organik gübre üretimi yapmaktadır. Kendilerine ve çalışanlarına Çorum hayvancılığı ve tarımı adına teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. (Haber Merkezi)