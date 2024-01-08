2024 yılında trafik cezalarında yüzde 58,46’lık önemli bir zam yapıldı. En yüksek trafik cezası ise 32 bin 234 TL ile drift atmak oldu.

İŞTE 2024 YILI TRAFİK CEZALARI

İlk yakalanmada alkollü araç kullanmak: 4.064 TL’den 6.440 TL’ye yükseldi.

İkinci yakalanmada alkollü araç kullanmak: 5.096 TL’den 8.075 TL’ye yükseldi.

Alkol testini kabul etmemek: 11.645 TL’den 18.453 TL’ye yükseldi.

Drift atmak: 20.342 TL’den 32.234 TL’ye yükseldi.

Hız sınırını yüzde 50’den fazla aşmak: 4.064 TL’den 6.440 TL’ye yükseldi.

Kırmızı ışıkta geçmek: 951 TL’den 1.507 TL’ye yükseldi.

Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 951 TL’den 1.507 TL’ye yükseldi.

Sahte plaka kullanmak: 20.302 TL’den 32.171 TL’ye yükseldi.

Uyuşturucu etkisinde araç kullanmak: 20.977 TL’den 33.240 TL’ye yükseldi.

Yayalara geçiş hakkı vermemek: 1.979 TL’den 3.136 TL’ye yükseldi.