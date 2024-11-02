Çorum Belediyesi Yunus Emre Parkı içerisinde bulunan Nikah Sarayı yanındaki kafeyi ihale yoluyla kiraya verecek. Kafe, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif arttırma usulüyle 5 yıl müddetle ihaleyle kiraya verilecek.

Bir yıllık tahmini kira bedeli 400 bin lira olan kafenin kiralama ihalesi 13 Kasım Çarşamba günü saat 15:00'da Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacak.

MİMAR SİNAN MAHALLESİ'NDEKİ KAFETERYA DA KİRAYA VERİLECEK

Belediye, Mimar Sinan Mahallesi Derekenarı Mahallesi'nde ki kafeteryayı da 3 yıl müddetle kiraya verecek. Bir yıllık tahmini kira bedeli 300 bin lira olan bu ihale de 13 Kasım Çarşamba günü saat 15:00'da Çorum Belediyesi Konferans Salonunda (Yeni Belediye Binası B Blok 5. Kat) ve Encümen huzurunda yapılacak.

Yunus Emre Parkı içerisindeki Nikâh Salonu yanında bulunan kafeterya için 5.000,00 TL; Derekenarı Parkında bulunan Kafeterya için ise 4.000,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.