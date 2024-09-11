Yönetmenliğini Dr. Fatih Diren’in yaptığı “Çorum Baletler Köyü” belgeseli, Anadolu’nun küçük bir köyünden çıkan olağanüstü bir başarı hikâyesini gözler önüne seriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle hazırlanan bu proje, Mersin, Çorum ve Ankara'da gerçekleştirilen çekimlerle tamamlandı.

İLGİ ÇEKEN HİKAYE

Film ve projenin detaylarını aktaran Çorumlu Dr. Fatih Diren, şöyle dedi:

“Bu proje ile Osmancık’ın Başpınar köyünden çıkan ilgi çekici bir başarı hikâyesine değiniyoruz. Bir köyden bir veya iki kişinin balet çıkması belki çok ilgi çekmeyebilir. Ancak Anadolu’nun küçük bir köyünden 13 kişinin balet olarak yetişmesi herkesin ilgisini çekecektir. Biz de bu ilgi çekici hikâyeyi filme dönüştürmek için çalışıyoruz. Ayrıca böyle bir hikâyenin memleketimden çıkması beni de çok mutlu etti.

AYNI KÖYDEN 13 BALET ÇIKTI

Osmancık’ın Başpınar köyünden çıkan bu baletler, belgeselde başarıya ulaşmanın ötesinde, hayallerin peşinden gitmenin gücünü de simgeliyor. 13 kişinin balet olarak yetişmesi, köy sakinlerinin bu sanata ne denli büyük bir bağlılık duyduğunu ortaya koyuyor.

EN BÜYÜK DESTEK ONLARDAN

Film çekimleri sırasında yönetmen ve ekibi, çekimlerin detaylarına büyük özen gösterdi. Zorlu şartlar altında yapılan çekimler, yönetmenin sanata olan tutkusunu ve hikâyeyi en iyi şekilde aktarma arzusunu yansıtıyor. Bu süreçte en büyük desteği Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Osmancık Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Sinema Ofisi'nden aldık.

Bu proje ile Anadolu’nun sanat dünyasındaki yerini ve balenin köklü tarihini genç nesillere anlatmak istiyoruz. Başpınar köyü gibi yerlerden çıkan bu hikâyelerin duyulması önemli.

'Baletler Köyü' belgeseli, izleyicilere sadece bir başarı öyküsü sunmakla kalmıyor, aynı zamanda sanatın evrenselliğini ve Anadolu’dan çıkan yeteneklerin dünyaya ilham verebileceğini gösteriyor."