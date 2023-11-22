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Gelir İdaresi Başkanlığı, 2000 Gelir Uzman Yardımcısı alacak.

Başkanlık, Çorum’a ise ilçelerde 13 kişilik kontenjan ayırdı. Bu 13 kişilik kontenjanın ilçelere göre dağılımı ise şöyle:

“Alaca 2, İskilip 1, Kargı 1, Laçin 1, Mecitözü 2, Oğuzlar 1, Ortaköy 1, Sungurlu 4”

Gelir İdaresi Başkanlığından konuyla ilgili yapılan duyuruda sınava başvuru şartları, tarihi ve yeri konusunda bilgiler verildi. Duyuruda yer alan bilgileri ise şöyle:

Adaylar başvuru sırasında öncelik sırasına göre en fazla 5 (beş) ili tercih edebilecekler. İl içinde atama yapılacak birden fazla yer belirlenmişse, adaylar belirlenen bu yerlerin tamamını, tercih ettikleri her il için ayrı ayrı olmak üzere öncelik sırasına göre başvurularında belirtmek zorundalar. Adaylar daha sonra bu tercihlerinden vazgeçemeyecekler. Adayların, tercih ettikleri illerden hangi ilin yazılı sınavına gireceği, KPSS (A) puanı esas alınarak yapılan başarı sıralamasına göre tespit edilecek.

Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam kadro sayısının 5 (beş) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak KPSS (A) P48 türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 5 (beş) katı aday giriş sınavına çağrılacak. KPSS (A) P48 türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacak.

SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 16 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak.

Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığın internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sınava başvuru şartları ise şöyle:

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak, 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak), görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak, ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSS (A) P48 türünden 65 ve üzeri puan almış olmak,

süresi içinde başvuru yapmış olmak.

SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK

Başvurular, 21 Kasım 2023 Salı günü başlayıp, 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 17.00'da sona erecek. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar kurumun internet sitesinde yer alıyor. Posta yoluyla yapılan başvurular ise kabul edilmeyecek.”