Çorum'da bir çiftçi ürünlerini dolu ve don olaylarından korumak için kırsal kalkınma yatırımları destekleme programı kapsamında 300 bin liralık destek alarak file örtüsü tekniği kullanmaya başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyünde üreticilik yapan bir çiftçi yetiştirdiği meyve ve sebzelerin dolu yağışı ve don olaylarından zarar görmemesi Türkiye'de yeni bir uygulama olan 'file örtü' tekniği kullanmaya başladı.

File örtüsü projesi için kırsal kalkınma yatırımları destekleme programına başvuru yapan üretici 600 bin liralık projesine 300 bin lira destek almaya hak kazandı.

Üretici serasına uyguladığı file tekniği sayesinde yağış sırasında ürünleri dolu ve don olaylarından zarar görmüyor.