Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, kamuoyunda çiftçilere verilen gübre ve mazot desteği kaldırıldı’ şeklinde çıkan iddialara ilişkin bir basın toplantısı düzenleyerek, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, çiftçilerin ürünlerinin heba olmaması için planlı üretime geçileceğini söyledi.

2025-2027 yıllarında yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar"ın bugün Resmi Gazete’de yayımlandığı belirten Özdemir, "Mazot ve gübre desteğinin kalktığı ve üreticilerimizin prim desteği olarak ifade ettiği fark ödemesi desteğinin artık yapılmayacağı bazı basın yayın organlarınca iddia edilmiştir. Bu tamamen asılsızdır. İlk olarak; mazot ve gübre desteği kalkmamıştır. Yeni dönemde bunun tanımlaması, temel girdi maliyetleri (mazot ve gübre) esas alınarak belirlenen temel destek olarak revize edilmiştir" dedi

‘ÇORUM’DA BAZI ÜRÜNLERE DESTEK VERİLMEYECEK’

Yayınlanan karar göre, çiftçilere üretim planlamasına göre destek verileceğini aktaran Özdemir; “Çiftçilerimize 3 aşamada destek verilecek. Birincisi temel destek, ikincisi üretim planlama desteği, üçüncüsü ise sertifikalı tohum desteği. Karara göre Çorum ve bölgesinde bazı ürünlere destek verilmeyecek. Bunlar; aspir, kanola, kuru fasulye, dane mısır, pamuk ve soya. Üretim planlaması kapsamında Çorum ve bölgesinde nohut, mercimek, patates, soğan ve tek yıllık yem bitkilerine dönüm başı 244 lira temel destek ve yine 244 lira üretim planlama desteği olarak toplam dönüm başı 488 lira destek verilecek. Ayrıca arpa, buğday, tiritikale, yulaf, çavdar ve sulu yem bitkileri için de dönüm başı 634 lira destek verilecek. Eğer sertifikalı ekim olursa 122 lirada sertifikadan dolayı destek alacak yani arpa, buğday eken bir kişi 756 lira destek alacak. Ayçiçeği için ise dönüm başı 732 lira nakdi ödeme yapılacak.” dedi

‘ÜRETİM PLANLAMASI İLE ÇİFTÇİLERİN ÜRÜNLERİ HEBA OLMAYACAK’

Yeni üretim planlaması ile çiftçilerin ürünlerinin heba olmayacağını dile getiren Özdemir;

“Tarım ve Orman Bakanlığı ile Cumhurbaşkanımız yıllardır planlı üretim modeli üstünde duruyordu. Bu kapsamda planlı üretim ile arz ve talebe göre yapılacak üretim ile çiftçilerimizin malları heder olmayacak. Artık gelişi güzel ekimler yerine planlı ekimler ile fazla üretimin önüne yani ürünlerin heba olunmasının önüne geçilmiş olacak. Arz ve talep dışında kalan ürünler para yapmadığı için hem çiftçilerimiz hem ülke ekonomimiz zarar ediyordu o yüzden üretim planlaması çiftçilerimiz için çok iyi olacak.” şeklinde konuştu