Çorum'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Havuz Güvenliği ve Suda Canlı Kalma Teknikeri (Cankurtan) alımı yapacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı spor komplekslerindeki yüzme havuzlarında görevlendirilmek üzere cankurtaran aranıyor.

Cankurtaran olmak isteyenler 18-21 Temmuz arası Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne başvuru yapabilecek.

İlana başvuru şartları şu şekilde açıklandı;

• Eğitim Mezuniyet Belgesi

•Havuz Güvenliği ve Suda Canlı Kalma Teknikleri için: Türkiye Sualtı Federasyonları tarafından verilen Altın, Gümüş veya Bronz Cankurtaranlık belgesine sahip olmak

• Sosyal Güvenlik Kurumunda Kaydı Olup Olmadığına Dair SGK Tescil Ve Hizmet Dökümü

•Varsa;

• Pedagojik formasyon belgesi

• Son 5 yıl içerisinde uluslararası bir müsabakada alınan antrenörlük görevini gösterir belge

•Son iki yılda alanında seminere katılım belgesi

• GSB’de son 3 yıl eğitim verdiğini gösterir belge

• Alanında Milli Sporcu Belgesi

• Sabıka Kaydı