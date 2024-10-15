Çorum'da Çarşamba gününden sonra hava sıcaklıkları 14 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yurt genelinde kış mevsiminin yavaş yavaş etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte sıcaklıklarda azalış başladı.

Çorum'da 20-21 derece seyreden hava sıcaklıkları Perşembe günü ile birlikte soğuk hava etkisini gösterecek. Perşembe günü 16 dereceye, hafta sonu ise 14 dereye kadar düşmesi bekleniyor.

Çorum'da Çarşamba ve Perşembe günü ise sağanak yağış gözüküyor.

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