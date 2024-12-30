Çorum'da 'Noel Baba' kasklı motosiklet sürücüsünün arkasına aldığı imamı camiye yetiştirmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Arabası arıza yapan Hz Ebubekir Cami imamı, Öğretmen Lisesi önünde geçerken, motosikletli genci durdurarak ezan okumak için camiye yetiştirmesini istedi.

Motosikletli genç ile imam arasında geçen diyalog herkesi gülümsetti.

Motosikletinin arkasına aldığı imama "Bende de Noel Baba kaskı var. Çok uyumlu olmadık mı abi." sözleri sosyal medyada viral olurken, gencin paylaştığı video en çok izlenen videolar arasında yer aldı.