Çorum’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen kutlama etkinliklerinde Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Garnizon Komutanı Albay Ömer Faruk Gelengeç ile birlikte vatandaşların bayramını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Çalgan; “Cumhuriyet, Türk milletinin; tarih sahnesinden silinmek istendiği bir dönemde, kadını erkeği, genci yaşlısıyla istiklali ve istikbali uğruna verdiği, tarihte benzeri görülmemiş mücadelenin zaferle sonuçlanmasının taçlanmış ifadesidir. Cumhuriyet, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” felsefesiyle, Türk milletinin kendi kaderini kendi eline aldığı, kendi iradesini kendi yönetimine yansıttığı, kendi değerlerini kendi medeniyetine taşıdığı bir yönetim biçimidir.” dedi

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar Türkiye’nin her alanda büyük atılımlar yaptığını, dünya sahnesinde etkisini artırdığını belirten Vali Çalgan, “Eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye, ulaştırmadan turizme, sanattan spora kadar birçok alanda büyük gelişmelere imza atmıştır. Ülkemiz, bu başarıları ile uluslararası düzeyde dikkat çekmiş ve saygınlığını artırmıştır. Türkiye'nin bu dönüşümü, milletimizin çalışkanlığı, çağdaş bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun teşebbüs ve uygulamalarıyla mümkün olmuştur.” diye konuştu

Kirli oyunları boşa çıkaran, feraset ve cesaret sahibi olan bu asil milletin, birlik ve beraberlik içerisinde düşmanlarının ve vatan hainlerinin girişimlerini daima bertaraf ettiğini aktaran Çalgan; “Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da, Ülkemiz ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin egemenliğine, bağımsızlığımıza, kardeşliğimize, huzurumuza yönelik hiçbir saldırı, başarılı olamayacaktır. Anadolu topraklarındaki 1000 yıllık mazisinde nice badireler atlatmış, nice zaferler kazanmış bir millet olarak, geleceğimiz bugünümüzden çok daha müreffeh ve çok daha aydınlık olacaktır. Büyük Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu topraklarda varlığını ilelebet sürdürmeye devam edecektir. Milletçe, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya ve evrensel insanlık değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye; mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bunun için gerekli olan güce, yeterli akla, birikime ve tecrübeye sahibiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda ülkemizi ve ilimizi daha ileri seviyelere taşıma konusunda; milli, manevi ve kültürel değerlerimizin etrafında kenetlenerek, toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek, birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız.” ifadelerini kullandı

Türkiye’yi aydınlık yarınlara gençlerin taşıyacağını belirten Vali Çalgan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“Atatürk, size olan güvenini; “Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunu düşünerek, ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." sözleriyle ifade etmiştir. Yine “Cumhuriyeti biz kurduk onu yaşatacak sizlersiniz” diyerek cumhuriyeti, siz gençlere emanet etmiştir. Bu görevin sorumluluğunu üstlenebilecek şekilde bilgili, donanımlı ve nitelikli bireyler olmak zorundasınız. Tarihinizi, kültürünüzü, inancınızı iyi bilmek durumundasınız. Günümüz ulaşım ve iletişim imkanları sonucunda, uluslararası işbirliği ve aynı zamanda rekabet konuları çok boyutlu bir hal almış durumdadır. Teknolojik gelişmeler tarihte görülmedik bir hızda yaşanmaktadır. Sizden istediğimiz, evrensel standartlarda bilimsel gelişmeleri takip etmeniz, bu bilgilerle kendinizi donatmak suretiyle bu rekabete hazır olmanızdır. Bizler de, sizlerin bu özelliklere sahip gençler olarak yetişmeniz için en iyi olanı yapmaya, sizleri geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz. Bugün gözlerinizde gördüğümüz parlak ışık, Cumhuriyetimizin yarınlarının ne kadar aydınlık olacağının en büyük göstergesidir. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, onun değerlerine sahip çıkmak hepimizin en önemli görevidir. Birlik ve beraberlik içinde, büyük bir azim ve kararlılıkla bu kutlu yolda yürümeye devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve Cumhuriyet Koşusu’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Törenin devamında Çorum İl Jandarma Komutanlığı bağlı komando ekipler gösteri yaptı.

Tören kortej geçişi ile sona erdi.