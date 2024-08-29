Çorum’un Boğazkale ilçesinde bulunan İbikçam Orman Parkı’nın İşletmeye açılarak vatandaşların hizmetine sunulması için yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği toplantı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Algül ve Orman İşletme Müdürü Aytaç Yılmaz katıldı.

Toplantıda, İbikçam Orman Parkı’nda yenileme, bakım- onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarının Boğazkale Belediyesi, İl Özel İdaresi ve Orman İşletme Müdürlüğü tarafından işbirliği ve koordinasyon içerisinde yapılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Boğazkale İbikçam Orman Parkı’nın doğal güzellikleri ile bilinen bir mekân olduğunu belirten Vali Dağlı, parkın canlandırılması için üç kurumu tarafından gerekli çalışmaların yapılacağını ve vatandaşların aileleri ile birlikte gelip güzel zaman geçirebilecekleri bir mekân haline getirmeye gayret edeceklerini ifade etti.

Sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu belirten Dağlı, yapılacak çalışmaların tamamlanmasına müteakip, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre işletme ihalesi yapılarak İbikçam Orman Parkı’nın vatandaşların hizmetine açılacağını sözlerine ekledi.