Siirt'te Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesindeki kursiyer kadınlar, Zivzik narından esinlenerek "Zivzik Oyuncak" adı altında ürettikleri pelüş oyuncakları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Çorum'da eğitim alan usta öğretici Leyla Aydın, ADEM bünyesinde Şirvan ilçesinin meşhur Zivzik narından esinlenerek "Zivzik Oyuncak" adı altında kadın kursiyerler ile birlikte pelüş oyuncak üretiyor.

İki usta ve 30 kursiyer ile üretilen oyuncakların satışından maddi kazanç da sağlanıyor.

Usta öğretici Leyla Aydın, Çorum'da eğitim aldıktan sonra işlerini büyüterek kooperatif kurup satış yaptıklarını söyledi.

İlk önce bir makineyle başladıklarını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Daha sonra valimiz geldi gördü ve oyuncakları çok güzel diktiğimizi görünce bize 10 adet makine aldı. Bunlarla nakış işliyoruz, oyuncaklarımızı dikiyoruz. Bir makine olunca öğrenci de çok talep etmiyordu. Ama şimdi öğrenci sayısı da arttı. 2 hoca 30 öğrenciyle devam ediyoruz. Çorum'da eğitimimizi aldıktan sonra öğrencilerimize gösterdik. Ondan sonra kooperatif kurduk. Kooperatifimizde de oyuncakları kendimiz dikiyoruz. Zivzik Oyuncak olarak yola çıktık. Şirvan'ın Zivzik narı meşhur olduğu için oradan yola çıktık. Siirtli ev hanımlarıyla birlikte Babil Kadın Kooperatifini kurduk. Siparişler alıp satış yapıyoruz."

Hem boş zamanını değerlendirip hem de aile ekonomisine destek olduğunu aktaran kursiyer Bahar Çelik, "Ev hanımları olarak evde çok sıkılıyorduk. Bizim için güzel geçiyor. Oyuncaklarımızı yapıyoruz, oyuncak dikiyoruz. Arkadaşlara yardımcı oluyoruz. Aileye ve evimize destek oluyoruz. Burayı evimiz gibi yaptık" ifadelerini kullandı.

Siirtli kadınların yapmış olduğu oyuncakların ilk defa satışını yapan esnaf Adnan Yardım ise hanımların ilk yaptığı güzel çalışmaları kendisinin de aldığını ve satmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

