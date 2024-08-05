AK Parti Çorum İl Başkanlığı ziyaretinde açıklamalarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde Çorum ve Türkiye genelinde aldıkları sonuçtan memnun olmadıklarını ifade ederek; “ Biz 31 Mart Mahalli İdariler seçimini geride bıraktık. Çorum’da elde ettiğimiz sonucu yeterli görmüyoruz. Daha iyi sonuçlar almalıydık. Daha iyi sonuçlar almanın önümüzdeki süreçte milletimizin önüne çıkacağımız yeni imtihan ve sınavlarda mutlaka geçmişte eksik yaptığımız hataları telafi ederek çıkacağız.” dedi

‘ÇORUM BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI’

31 Mart yerel seçimleri sonrası yapılacak çalışmalar ve gelecekteki planlar hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, 31 Mart seçimlerinde Çorum’un Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ama beklentilerinin altında kaldığını söyledi.

İlçelerin tamamını kazanmak istediklerini ve hedefe ulaşamadıklarını aktaran Yılmaz; “Çorum ve ülke genelinde 31 Mart seçimlerinde beklentilerimizin tamamen karşılayabildiğimizi ve çıkan sonuçtan memnun olduğumuzu söyleyemem.” şeklinde konuştu

‘31 Mart seçimleri bize daha çok çalışmamız, bazı eksiklerimizin olduğunu gösterdi.’ diyen Yılmaz, yerel seçimde AK Parti açısından sonuca olumsuz etki eden 10 madde belirlediklerini ifade ederek; "Biz 31 Mart seçimlerinde beklediğimiz sonuçları alamadık. Çok ayrıntılı çalışmalar yaptık. Seçim sonuçlarında istediğimiz sonuçları alamayışımızın 10 maddesi var. Birisi ‘ekonomi çok etkili oldu’ diyor, birisi ‘adaylar etkili oldu’ diyor, birisi ise ‘teşkilatlar yeteri kadar yapması gereken işleri yapamadı’ diyor. Sonuçta bir 10 madde var ve sadece sıralaması değişik. Değerlendirme ve yorumları bundan sonraki süreci nasıl etkileyeceğini hiç merak etmeyin. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile o sürecin önümüzdeki adımları dikkatli, titiz ve ayrıntılı şekilde atılıyor. Biz hakikaten milletimizin bize sandık yoluyla ifade ettiği ‘biraz daha fazla çalış’, ‘ülkenin içinde bulunduğu sorunlarla ekonomiyle ilgili biraz daha sonuç alacak şekilde hamleler yap’ , ‘biraz daha insana dokunan hizmetler yap’ ifadelerinin hepsi tek tek not edildi. Artık bu süreci geçmişte yaşanmışlıklarıyla birlikte geri bırakalım. İnsanlar bizden hizmet bekliyor. Biz aslında hizmet partisiyiz. AK Parti özü itibarıyla hem merkezi hükümet itibarıyla hem de yerelde hizmeti önceleyen, hizmet mekanizmasını işleten bir siyasi anlayışı taşıyoruz" diye konuştu

‘31 MART’I GERİDE BIRAKTIK, ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ’

31 Mart seçimlerinde yaşanılanları unutup geride bıraktıklarını dile getiren Yılmaz, önümüzdeki süreçte il kongrelerine odaklandıklarını belirterek; “Biz şimdi geleceğe bakacağız. Önümüzde kongre süreci var. Bu kongrelerden sonra, 2028 ve 2029'a giden sürecin planlamaları beraberinde çalışılacak. 31 Mart'ta arzu ettiğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerinin de değerlendirmeleri yapılacak. Her zaman olduğu gibi, bundan sonra da ele alınacak. Daha da ötesinde, her seçimin arifesinde rekabet, ufak tefek incinme ve kırılmalar olabilir. Bunların telafisi edilip önümüze bakma yönündeki stratejilerimizi, prensiplerimizi konuşmak ve gayretlerimizi arttırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı

‘AK PARTİ SİYASETİNE ÜLKEMİZİN İHTİYACI VAR’

Sadece Türkiye’nin değil, Ortadoğu’nun ve dünya barışının tesisi için AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ihtiyaç olduğunu kaydeden Yılmaz;

“Bizim sorumluğumuz çok büyük. Ülkemizin içinde bu süreçte büyük resme odaklanmamız lazım. Davamıza olan bağlılığımızın bize yüklediği sorumluluğun boyutunu ifade etmek için biraz daha çerçeveyi genişleterek olayı tanımlamaya çalışmamız lazım. Sakın küçük ayrıntılara odaklanıp, resmin küçüğüne bakarak büyük resme odaklanmamızdan kendimizi alıkoymayalım. Çok önemli bir süreçte ülkemiz ve coğrafyamız için önemli bir sorumluluk kapsayan süreçten geçiyoruz. AK Parti siyasetine ülkemizin ihtiyacı var. Bizim ülkemize Ortadoğu’nun, dünya barışının ihtiyacı var. Kongrelerden sonra, 2028 ve 2029'a giden sürecin planlamaları beraberinde çalışılacak. 31 Mart'ta arzu ettiğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerinin de değerlendirmeleri yapılacak.” Dedi

Toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Murat Günay ise Çorum’a hızlı tren müjdesi verdi. Tokat’ta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile hızlı tren konusunu görüştüklerini belirten Günay, önümüzdeki günlerde hızlı trenin ihalesinin yapılacağını söyledi.

Toplantıda AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda partili de hazır bulundu.