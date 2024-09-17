Küresel iklim değişikliğinin etkileri her geçen gün artarken, mevsimler arasındaki geçiş süreleri de her yıl uzamasının sonucu olarak meyve ağaçları zamansız çiçek açmaya ve yılda iki defa meyve vermeye başladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Karaoğlu köyünde erik ağacı aynı yıl içinde ikinci çiçek açtı.

Erik ağacının dalları bembeyaz çiçek açarken, ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını anlatan vatandaşlar, "Bu yıl birincisini yedik, bu ikinci çiçek açışı. Erik bunda da olacak. Bugüne kadar böyle çiçek açtığını hiç görmedik" şeklinde konuştular.