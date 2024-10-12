Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Muhittin Y. (43) yönetimindeki 19 ADJ 711 plakalı otomobil, Osmancık yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

F B I M G 1728763303242Kazada sürücü ve araçta bulunan Hakkı Y. (84), Narkız Y. (104), Zeynep Ş. (9) ve Arif Y. (48) yaralanırken, Döndü Ş. (44) hayatını kaybetti.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Corum Da Devrilen Otomobildeki 1 Kisi Oldu 5 17923454 Amp

Editör: Çorum Hakimiyet