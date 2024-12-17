Çorum'un Sungurlu ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çorum-Sungurlu karayolu Arifegazili köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sungurlu istikametinde seyir halinde olan İlhan K. idaresindeki 06 RHV 72 plakalı otomobil, benzinliğe dönüş yapmak isteyen Cihan Ü. yönetimindeki 42 GV 512 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İlhan K. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, ilk müdahalesinin ardından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.