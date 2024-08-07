Çorum'da bir kişiyi çağırdıkları evde darbederek 30 bin lirasını gasbettikleri iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre V.D, Kale Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki bir evde S.O, K.Ü, İ.G, Ö.A, Y.Z. ve M.K. tarafından darbedildikten sonra silahla tehdit edilerek, 30 bin lirasının gasbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 şüpheli gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Ü, Y.Z. ve Ö.A, tutuklandı, S.O, İ.G. ve M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.