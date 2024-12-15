İYİ Parti Genel Başkanı Musavvat Dervişoğlu’nun Çorum ziyaretinde gazeteciler korumaların saldırısına uğradı.

KORUMALAR SALDIRDI!

Programı takip eden Çorum Haber Gazetesi muhabiri Volkan Sınayuç'a yönelik yapılan saldırının ardından diğer gazeteciler duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine korumalar diğer gazetecileri hedef alarak fiziki saldırıda bulundu.

KÜFÜR VE HAKARETLER...

Gazeteci Cuma Şahin, İHA muhabiri Halil Can Özeker, Leblebi TV Genel Yayın Yönetmeni Erkan Karaca ve Çorum Net TV imtiyaz sahibi Engin Erenler, yakın korumaların küfür, hakaret ve fiziki saldırılarına maruz kaldılar.

EL KOYMAYA KALKTILAR

Küfürler ederek basın mensuplarının boğazını sıkan korumalar, görüntü alan gazetecilerin cep telefonlarına el koymaya çalışarak saldırı olayının görüntülerini silmeye kalkıştılar. Gazeteciler, kendilerine saldıran şahıslardan şikayetçi oldu.

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