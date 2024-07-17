Çorum’da son 3 yılda evlilik sayısında düşüş yaşanırken, son 5 yılın en düşük evlilik sayısı ise 2020 yılında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yayınlanan “İllere göre göre evlenmeler ve illere göre ilk evlilik ortama yaş” verilerine göre evlilik sayısı düşerken, ilk evlenme yaşı erkeklerde ortama 27 yaş civarı olarak gerçekleşti.

Çorum genelinde 2019 yılında toplam evlilik sayısı 3 bin 508 olurken, 2020 yılında bu sayısı hızla düşerek 3 bin 46 olarak gerçekleşti. Çorum’da gerçekleşen toplam evlilik sayısı 2021 yılından itibaren ise istikrarlı olarak gerileme eğilimine girdi.

Son 5 yılda gerçekleşen en yüksek evlilik sayına 2021 yılında ulaşıldı. Bu yılda gerçekleşen evlilik sayısı 3 bin 547 olurken, bu yıldan sonra evlilik sayısı düşüşe geçti. Resmi rakamlara göre 2022 yılında 3 bin 459 evlilik yapılırken, 2023 yılında ise evlenme sayısı 3 bin 343’e geriledi.

EVLİLİK YAŞINDA ERKEKLER İSTİKRARLI

TUİK tarafından yayımlanan illere göre evlilik ortalama yaş verilerine göre, Çorum’da erkekler son 5 yılda 27 yaşından önce evlenmiyor. 2019 yılında evlenen erkeklerin ortalama yaşı 27.2 olurken, 2020 yılında erkeklerin evlilik ortalama yaşı 27.1 oldu.

Bu tarihten sonra ise ortalama evlilik yaşı 2021 yılında 27.5’e yükselirken, 2022 ve 2023 yıllarında erkeklerin ortalama yaşı 27.7 olarak gerçekleşti. Son 5 yılın verilerine göre Çorum’daki erkeklerin ortalama evlilik yaşı 27 yaşın biraz üzerine çıkarak 28 yaş sınırına dayandı.

KADINLAR DAHA ERKEN EVLENİYOR

Son 5 yılda Çorum’daki kadınların ortalama evlilik yaşı yavaş yavaş yükseliyor. 2019 yılında kadınların ortalama evlilik yaşı 24.2 olarak gerçekleşirken, 2023 yılında ise kadınlarda ortalama evlilik yaşı 25.2 oldu.

TUİK verilerine göre 2023 yılında gerçekleşen 3 bin 343 evlilikte erkeklerin ilk evlenme yaşı 27.7 olurken, kadınların ilk evlenme yaşı ise 25’in üzerine çıktı. Giderek daha ileri yaşlarda evlilik yapılırken, evlilik sayılarında ise düşüş gerçekleşiyor.