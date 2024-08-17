Aksaray İl Emniyet Müdürü Çorumlu hemşehrimiz Bekir Demir oldu. Demir geçtiğimiz yıllarda Çorum'da da görev yapan Murat Kolcu'dan görevi devraldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları kapsamında 16 ilin emniyet müdürü değişti.

Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Bayburt, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Karaman, Kütahya, Niğde, Sinop ve Yalova İl Emniyet Müdürleri Emniyet Genel Müdürlüğü emrine alındı.

16 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de, Türkiye genelinde 39 üst düzey emniyet müdürünün görev yerlerinin değiştirildiği açıklandı. Birçok ildeki emniyet müdürleri yeni görevlere atandı. Bunlardan biri de Aksaray. Aksaray'ın yeni emniyet müdürlüğüne hemşehrimiz Bekir Demir atandı.

BEKİR DEMİR KİMDİR?

Çorum'un Uğurludağ ilçesinde doğan ve 1998 yılında Polis Akademisi’nden mezun olan Bekir Demir, Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele daire başkan yardımcılığı görevini icra etti.

1. sınıf emniyet müdürü görevine yükseldikten sonra polis başmüfettişi olarak atandı.

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile birlikte son olarak Demir, kariyerinde ilk kez İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanarak, Aksaray İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu’nun yerine atandı.