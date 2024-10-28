Çorum 'da haklarında yakalama kararı bulunan 9 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarına yakalama kararı bulunan kişilere yönelik 21-28 Ekim tarihlerinde yapılan uygulamalarda 9 kişiyi yakalandı.

Dördü hırsızlık, 1'i dolandırıcılık suçundan olmak üzere hakkında yakalama kararı bulunan 9 kişi, polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan hakkında kayıp ihbarı yapılan 2 kişi de bulunarak ailelerine teslim edildi.