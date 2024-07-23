Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, hazır ambalajlı mamul üretimi yapılan işletmelerde yönelik denetimlerine ediyor.

Halkın günlük yaşam ve ihtiyaçlarında kullanılan şeker, un ve unlu mamuller, bakliyat ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi gıda maddeleri ile kolonya, sabun, adblue, mangal kömürü, deterjan gibi gıda dışı ürünlerde ağırlık ve hacim denetimler yapılıyor.

Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden konu hakkında yapılan açıklamada,

“Denetimler gerek tüketicilerin eksik ürün almaması gerekse de üretici ve imalatçıların fazla ürün doldurarak kaynak israfına mahal vermemek adına hazır ambalajlı mamul üretimi yapan firmalarımızda denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmektedir. Denetimler 5g’ dan 10 kg’a 5 ml’den 10 L’ye kadar olan hazır ambalajlı mamullerde ağırlık ve hacim hesabına göre net miktar tespitine ilişkin ilgili kanun ve mevzuat kapsamında yapılmakta olup, yapılan denetimlerde; ürün ambalajı üzerinde dolum miktarları yazım şekli yazım boyutu ile ürünün dolu hali tartılırken net ağırlık noktasında ürünlerin ambalajına kadar tartım yapılarak tüketici ve üretici noktasında gerek mağduriyet gerekse de kaynak israfı önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Yapılan denetimlerde yine hazır ambalajlı mamuller üzerinde bulunan ve bulunması gereken ihtiyari “e” işaretinin uygunluğunun kontrolü, marka, model, parti numarası gibi bilgilerin kontrolü, üretici adı, adresi, iletişim bilgilerinin uygunluğunun kontrolü, üretim kayıtlarının ve uygunluğunun kontrolleri ile üretimde kullanılan tartı aletlerinin kontrolleri yapılmaktadır. İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğümüz piyasa gözetimi ve denetimi personelleri tarafından söz konusu denetim ve bilgilendirmelere titizlikle devam edilecektir. Halkımızın almış oldukları hazır ambalajlı mamullerde eksiklik tespit etmeleri durumunda Alo 130 Bakanlığımız şikayet hattı veya 444 61 00 hattından İl Müdürlüğümüzle iletişime geçerek şikayetlerini iletebilirler veya bilgi alabilirler” denildi.