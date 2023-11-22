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Çorum'da Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programından (KKYDP) proje uygulayan iki firmaya yaklaşık 4 milyon lira hibe ödemesi yapılacak.

Çorum'da tarım üzerine faaliyet gösteren Çelikler Çeltik ve Güven Tarım Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yüzde 50 hibe desteği için başvurdu.

Yapılan başvuru üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından firmaların yerinde kontrolleri yapılırken, yapılan kontrol sonucu iki firmaya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 4 milyon lira hibe ödemesi yapılacağı açıklandı.