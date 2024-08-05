Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen Arıları Yaşat Geleceğini Kazan Projesi kapsamında teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamlayan kursiyerler Çorum’da ilk defa arı zehiri üretimi yapacaklar.

Çorum Valiliğinin yürüttüğü Arıları Yaşat Geleceğini Kazan Projesi isimli AB projesi ile arıcılık mesleği ve arı ürünlerinin üretimi ile ilgili eğitimleri alan genç arıcılardan, 4 arıcı Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen “Karadeniz Bölgesinde Arı Ürünleri Üretiminin Çeşitlendirilmesi Projesi” kapsamında arı zehiri üretecek arıcılar arasında yer almaya hak kazandı.

30 Temmuz 2024 tarihinde yapılan proje tanıtım toplantısı ve arı zehiri üretim ekipmanı dağıtım törenine, Çorum Valiliği Arıları Yaşat Geleceğini Kazan projesi proje ekibi ve Çorum’da arı zehiri üretecek kursiyer arıcılar katıldı.

Gerçekleştirilen törende, arı zehiri üretimi konusunda eğitim alarak sertifika ve arı zehiri üretimi için gerekli makine ekipmanları almaya hak kazanan kursiyer arıcılara, belgeleri ve ekipmanları Ordu Valisi Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen Arıları Yaşat Geleceğini Kazan isimli AB Projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan geç arıcılar, diğer arı ürünleri üretiminin yanında Çorum’da ilk defa arı zehiri üretimini yaparak katma değerli ürünlerin üretiminde genç nüfusun tarım sektöründe yer alması ile arıcılık ve arı ürünlerinin çeşitlendirilmesini yaygınlaştıracaklar.