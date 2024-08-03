Çorum'da taksi ücretlerinde zam yapıldı.

Taksiciler, akaryakıt fiyatlarında üst üste gelen zamlar ve artan giderler nedeniyle zam talebinde bulunmuştu.

Yeni zamla 95 lira olan indi bindi ücreti 125 lira oldu. Taksimetre açılış ücretleri ise 25 TL’den 40 TL’ye yükseldi.

Kilometre ücreti 25 TL'den 35 TL'ye çıktı.

Bir saat bekleme ücreti 210 TL’ye yükseldi. Son yapılan düzenlemeyle indi bindi ücreti yüzde 30 diğer ücretler ise yüzde 40 zamlandı.

Yeni fiyatların 5 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacağı öğrenildi.