Çorum'da bekçilik yaptığı inşaatın 4. katından düşerek yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Ulukavak Mahallesi Akşemseddin Caddesi'ndeki bir inşaatta bekçilik yapan İsmail A. (44), binada temizlik yaptığı esnada 4. katın balkonundan düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Düşme anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi
Editör: Anadolu Ajansı