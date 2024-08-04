Çorum'da "İsrail’i telin Gazze’ye destek" mitingi düzenlendi.

Filistin Dayanışma Platformu tarafından Hürriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen mitinge katılanlar, "Özgür Filistin, İsmail Haniye sen şehit oldun biz şahit olduk", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık", "Yaşasın Filistin, Hemen şimdi ateşkes" pankartları ve geçtiğimiz günlerde Tahran’da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin fotoğraflarının yanı sıra Filistin ve Türk bayrakları taşıdı.

Filistin Platformu adına konuşma yapan Raif Korkmaz, “Zalim İsrail ve en büyük destekçisi olan Amerika’nın başlattığı soykırımın 302’ci günündeyiz” dedi.

Filistin’e yönelik düzenlenen saldırılarda bugüne kadar resmi kayıtlara göre 40 bin Filistinlinin şehit olduğunu dile getiren Korkmaz, “İngiliz desteğiyle kurulan İsrail terör örgütü, 76 yıldır Filistin’deki mazlumlara zulmediyor. Bu zulüm artarak devam ediyor. 76 yıldır Müslümanların birlik olamamasından cesaret alan bu hainler ve zalimler her gün şehit haberleri almamıza neden oluyor. Dünya en küçük şeyde adaletten yana olduğunu söylerken dünya ve Amerika bu zulmü sadece kınıyor” diye konuştu.

Korkmaz’ın konuşmasının ardından Radyo-TV Programcısı Nur Haktan konuşma yaptı.