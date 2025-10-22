İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2025 Yılı 4. Olağan toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Vali Ali Çalgan başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla İŞKUR Toplantı Salonu'nda düzenlenen kurul toplantısında; 2025’in ilk 9 ayında gerçekleştirilen İŞKUR faaliyetleri değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Çorum'da istihdamın artırılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınırken, toplantı, istihdamı destekleyen yeni çalışmaların planlanması ve ilgili gündem maddelerinin karara bağlanmasıyla sona erdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür, Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu katıldı.