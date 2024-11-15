Çorum'un Osmancık ilçesinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla yapılan ihbar üzerine başlatılan operasyonda, kaçak sigara ticareti yaptığı belirlenen 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri CİMER aracılığıyla ilçe merkezinde kaçak sigara ticareti yapıldığı ihbar edilen iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde ve bir araçta yapılan aramada 10 bin 400 boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 bin dolu makaron, 11 kilogram kıyılmış tütün, 8 sigara sarma makinesi, 2 tüfek ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.