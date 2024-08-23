Ticaret Bakanlığı, karkas et fiyatlarındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplar için harekete geçti. Bakanlığın kasaplara inceleme başlattığı belirtildi.

81 ilde başlatılan denetimlerde haksız fiyat uygulaması yapan işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar cezai işlem uygulanacak.

Bu kapsamda Çorum’da da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, et işleme tesislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzluklara izin verilmezken, ekipler, hijyen kurallarına uymayan, etlerin saklama koşullarını ihmal eden ve ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerine gerekli uyarıları yaptı.

Tespit edilen eksiklikler doğrultusunda yasal işlemler başlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, asgari teknik ve hijyenik koşullar bakımından eksikleri olan işletmelere 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde ilgili yaptırımlar uygulandığını şüphe duyulan durumlarda ilgili ürünlerden numune alındığını söyledi.

Bu konuda büyük bir hassasiyet gösterildiğini ifade eden Göktekin, “Tarladan çatala kadar gıdanın her adımını kontrol altında tutmanın, güvenilir gıdayı vatandaşımıza sunmanın gayreti içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gıda güvenilirliğini temin etmek amacıyla yürüttüğümüz faaliyetlerimiz yıl boyunca devam etmektedir” dedi.