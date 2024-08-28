Çorum 'un Sungurlu ilçesinde kedi ile farenin bir okulun bahçe duvarındaki tel örgü üzerindeki kovalamacası cep telefonu ile kaydedildi.

Sunguroğlu Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesindeki Sungurlu Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bir fare, kendisini kovalayan kediden kaçmaya başladı.

Okulun bahçe duvarındaki tel örgünün üzerine çıkan fare, yaklaşık 1,5 dakika kendisini yakalamaya çalışan kedinin manevralarını savuşturmayı başardı.

Fare daha sonra tel örgülerden bir ağacın dalına atlayarak kediden uzaklaştı.

Kedi ve farenin kovalamacası cep telefonu ile görüntülendi.