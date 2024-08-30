30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102.yıl dönümü Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Çorum'da da büyük coşkuyla kutlandı.

Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen kutlama etkinliklerinde Çorum İl Jandarma Komutanlığı bağlı komando ekiplerinin silahla yaptığı gösteri nefes kesti.

Komandoların gösterisi büyük bir ilgiyle takip edilirken, hem protokol üyeleri hem de vatandaşlar kahraman komandoları ayakta alkışladı.

Komandolar gösteri sonunda Türk bayrağı açtı ve Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'ya teslim etti.