Çorum'da, 5 farklı yerde kömürlüklerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

29 yaşındaki genç bıçaklı saldırıda ağır yaralandı 29 yaşındaki genç bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

Bazı evlerin kömürlüklerinde bulunan eşyaların çalındığı ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince kimlikleri belirlenen hırsızlık zanlıları K.K. (27), S.K. (28) ve B.C. (23) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.K. ile S.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.