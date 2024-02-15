Çorum-Merzifon yolunda yolcu otobüsü yandı.

Edinilen bilgilere sabah saatlerinde içinde çok sayıda yolcusu bulunan yolcu otobüsü Çorum-Merzifon yolunda kamyona arkadan çarpması sonucu alev alarak yanmaya başladı.

Yanan otobüste 2 yolcunun hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Yaralı yolcularının bazılarının Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldılırken, Vali Doç Dr. Zülkif Dağlı'nın da yaralıların son durumu ile ilgili bilgi almak için hastaneye geçtiği öğrenildi.