Çorum Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Kösedağ zirvesine yürüyüş gerçekleştirilecek ve dev Türk Bayrağı dikecek.

Çorum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı kutlamaları kapsamında Çorum’un en yüksek zirvesi olan Kösedağ’a yürüyüş gerçekleştirilecek ve yürüyüş sonrasında dağın zirvesine dev Türk Bayrağı dikilecektir. Yürüyüş etkinliğine katılmak isteyen vatandaşlarımız için saat 09.00’da Devlet Tiyatro Salonu önünden araç kaldırılacaktır. Çatak mevkiinden başlayacak olan yürüyüş, zirveye Türk bayrağımızın dikilmesiyle sona erecektir.” denildi.